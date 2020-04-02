Бывший игрок ЦСКА Карвальо продает коллекцию футболок для помощи пострадавшим от коронавируса - Советский спорт
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02 апреля 2020 08:06ФутболНечаев Юрий

Бывший игрок ЦСКА Карвальо продает коллекцию футболок для помощи пострадавшим от коронавируса

Количество заразившихся продолжает расти.

Бразильский футболист Даниэл Карвальо, выступавший за московский ЦСКА, намерен помочь пострадавшим от пандемии коронавируса.

Как сообщает Globoesporte, спортсмен выставил на продажу футболки из своей коллекции. Вырученные средства будут направлены бразильским семьям, наиболее сильно пострадавшим от коронавируса.

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Já separei as camisetas que vou vender! Todas as camisetas eu usei, só a do @goiasoficial que não guardei da época da minha passagem (dei todas)... mas coloquei uma antiga...na época eu jogava pelo @scinternacional e troquei! Também não tenho a camiseta do @ecpelotas! Todo dinheiro arrecadado será revertido em cestas básicas e hoje a noite vou colocar os valores! Aproveito pra fazer um pedido aos clubes em que eu atuei... que entrem em contato cmg e me mandem uma camiseta... gostaria de fazer um quadro de cada camiseta e por na minha casa... espero que os clubes abaixo vejam essa minha msg kkkkkkk @goiasoficial @scinternacional @atletico @botafogo @criciumaoficial @palmeiras @pfc_cska

Публикация от daniel carvalho (@danielcarvalho19)

Напомним, Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2009 года. За это время он провел за клуб 141 матч, забил 26 голов и сделал 44 результативные передачи.

Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок России.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.

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