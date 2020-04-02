Бывший игрок ЦСКА Карвальо продает коллекцию футболок для помощи пострадавшим от коронавируса

Бразильский футболист Даниэл Карвальо, выступавший за московский ЦСКА, намерен помочь пострадавшим от пандемии коронавируса.
Как сообщает Globoesporte, спортсмен выставил на продажу футболки из своей коллекции. Вырученные средства будут направлены бразильским семьям, наиболее сильно пострадавшим от коронавируса.
Напомним, Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2009 года. За это время он провел за клуб 141 матч, забил 26 голов и сделал 44 результативные передачи.
Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок России.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.
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