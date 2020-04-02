«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина Чемпионат Германии прерван из-за пандемии коронавируса.

Мюнхенская «Бавария» приняла решение наказать защитника Жерома Боатенга за нарушение карантина.

«Боатенг нарушил правила клуба. В текущей ситуации, в соответствии с правилами ограничений на выезд и рекомендаций органов здравоохранения, клуб считает правильным вынести наказание», — говорится в заявлении клуба.

Сумма штрафа не называется, но отмечается, что деньги будут направлены на нужды мюнхенских больниц.

Напомним, на этой неделе Боатенг нарушил режим карантина и попал в аварию на трассе между Мюнхеном и Лейпцигом.

Добавим, что 31-летний футболист выступает за «Баварию» с 2011 года, проведя за это время 310 матчей в составе клуба. В активе игрока восемь забитых мячей и 23 результативные передачи.