Жером Боатенг: Было ошибкой не сообщить клубу о моей поездке, но в тот момент я просто думал о сыне Игрок нарушил карантин и попал в ДТП.

Защитник «Баварии» Жером Боатенг рассказал, что вынужден был нарушить карантин из-за проблем со здоровьем у сына.

«Я принимаю каждый штраф, если он оправдан. Было ошибкой не сообщить клубу о моей поездке, но в тот момент я просто думал о сыне. У него были проблемы со здоровьем. Когда сын зовет своего отца, тогда, конечно, я все равно пойду, независимо от того, в какое время», — приводит слова Боатенга Daily Mail со ссылкой на Bild.

Напомним, на этой неделе Боатенг нарушил режим карантина и попал в аварию на трассе между Мюнхеном и Лейпцигом.

Позднее руководство мюнхенцев приняло решение оштрафовать футболиста. Сумма штрафа не называется, но отмечается, что деньги будут направлены на нужды мюнхенских больниц.

Добавим, что 31-летний Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года, проведя за это время 310 матчей в составе клуба. В активе игрока восемь забитых мячей и 23 результативные передачи.