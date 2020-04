Андрей Шевченко: «Милан» – это мой второй дом

– Красный и черный – цвета, которые всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всего в футболе. «Милан» – это мой второй дом, а восемь лет, проведенные там, сблизили меня с итальянцами, – цитирует Шевченко пресс-служба «Милана».

Напомним, что нападающий перешел за итальянскую команду в июле 1999 года из киевского «Динамо» за сумму около 24 миллионов евро. В составе «россонери» он провел 322 матча, забив 175 голов и отдав 29 ассистов. Вместе с командой он победил в таких турнирах, как чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

🔴⚫️ @jksheva7 - “Red and black, these colours will always be in my heart” ❤️



The King from the east reminisces about his time with us 🔝

Sheva ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera 🔝#SempreMilan pic.twitter.com/Bf3EVqGBOP