Игуаин может вернуться в «Ривер Плейт» - Советский спорт
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03 апреля 2020 14:12ФутболШарафудинов Виктор

Игуаин может вернуться в «Ривер Плейт»

В клубе из Буэнос-Айреса нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» начинал свою профессиональную карьеру.

Аргентинская ежедневная газета Clarin сообщает, что 32-летний нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в «Ривер Плейт», где 16 лет назад началась его профессиональная карьера.

По сведениям аргентинских журналистов, Игуаин может вновь стать игроком «Ривер Плейта» после того, как у него закончится нынешний контракт с «Ювентусом», рассчитанный до 30 июня 2021 года.

«Ривер» – был первым клубом в карьере Гонсало. Игуаин забил 15 голов в 33 матчах перед тем, как в январе 2007 года перейти в мадридский «Реал» за 12 миллионов евро. За «Ювентус» нападающий выступает с лета 2016 года, однако дважды уходил в аренду на полгода в «Милан» и «Челси».

В нынешнем сезоне аргентинец забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах серии А.

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