Вице-президент УЕФА: Если чемпионаты будут завершены досрочно, клубы не потеряют места в еврокубках

Вице-президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Ува в интервью итальянской La Gazzetta dello Sport опроверг предположение телеканала Sky Sports о том, что УЕФА не допустит в еврокубки следующего сезона клубы из стран, где чемпионаты не удастся завершить из-за пандемии коронавируса.
«Решения, которые принимаются во благо здоровья и жизни людей, не должны иметь никаких негативных последствий, – заявил Ува итальянским журналистам. – Поэтому мы не планируем применять какие бы то ни было меры по поощрению национальных ассоциаций для завершения турниров. В зависимости от ситуации с пандемией в разных странах могут очень сильно отличаться сроки завершения чемпионатов там, где они будут завершены.
Кроме того, даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, клубы из этих стран не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев».
Вчера 2 апреля о досрочном завершении футбольного сезона объявили в Бельгии. На первом этапе чемпионата было сыграно 29 туров из 30. «Брюгге» лидировал, опережая «Гент» на 15 очков.
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