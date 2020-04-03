Вице-президент УЕФА: Если чемпионаты будут завершены досрочно, клубы не потеряют места в еврокубках Первой страной Европы, где сезон официально завершен из-за пандемии коронавируса, стала Бельгия.

Вице-президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Ува в интервью итальянской La Gazzetta dello Sport опроверг предположение телеканала Sky Sports о том, что УЕФА не допустит в еврокубки следующего сезона клубы из стран, где чемпионаты не удастся завершить из-за пандемии коронавируса.

«Решения, которые принимаются во благо здоровья и жизни людей, не должны иметь никаких негативных последствий, – заявил Ува итальянским журналистам. – Поэтому мы не планируем применять какие бы то ни было меры по поощрению национальных ассоциаций для завершения турниров. В зависимости от ситуации с пандемией в разных странах могут очень сильно отличаться сроки завершения чемпионатов там, где они будут завершены.

Кроме того, даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, клубы из этих стран не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев».

Вчера 2 апреля о досрочном завершении футбольного сезона объявили в Бельгии. На первом этапе чемпионата было сыграно 29 туров из 30. «Брюгге» лидировал, опережая «Гент» на 15 очков.