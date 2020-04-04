Роман Широков: Дзюба – лучший игрок РПЛ. Из иностранцев с ним поспорит Еременко Об этом бывший хавбек ЦСКА и сборной России заявил «Чемпионату».

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков считает Артема Дзюбу лучшим футболистом РПЛ. Также он подчеркнул, что серди иностранцев выделяется хавбек «Ростова» Роман Еременко. «Артем Дзюба – лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Еременко», – заявил Широков. В текущем сезоне форвард «Зенита» Артем Дзюба отыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач. В активе Еременко – 17 матчей, 5 голов и 3 голевых паса.