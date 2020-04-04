Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» уверена, что вместе с Фликом наши цели будут достигнуты

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал подписание нового соглашения с Хансом-Дитером Фликом.
«Бавария» очень довольна работой Флика. Команда под его руководством прогрессирует, играет в привлекательный футбол, который приносит нужный результат. Мне лично также нравится, как Флик ведет себя с командой, его человеческие качества. «Бавария» доверяет Флику, и мы уверены, что вместе с ним наши цели будут достигнуты», — цитирует пресс-служба клуба Румменигге.
Напомним, вчера мюнхенцы объявили о продлении контракта с 55-летним специалистом до 2023 года.
Флик возглавил »Баварию» в ноябре прошлого года после увольнения Нико Ковача. Под его руководством команда провела 21 матч, в которых одержала 18 побед, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.
Чемпионат Германии, как и большинство европейских турниров, приостановлен из-за коронавируса. В первенстве успели провести 25 туров, после которых мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. Занимающая второе место «Боруссия» отстает на четыре очка.
В Лиге чемпионов «Бавария» выиграла свою группу, а в первом матче 1/8 финала в гостях разгромила «Челси» 3:0.
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