Бразильские и аргентинские клубы проявляют интерес к Кавани

Уолтер Гульельмоне, брат и агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, рассказал, какие клубы проявляют интерес к футболисту.
«Все может произойти, потому что в Эдинсоне заинтересованы многие. «Наполи»? На данный момент, не было никакого контакта. В Бразилии есть интерес со стороны «Фламенго», «Палмейраса», «Интернасьоналя» из Порту-Алегри, в дополнение к «Боке Хуниорс» в Аргентине», — цитирует агента Calcio Napoli.
Напомним, ранее в Европе Кавани выступал за «Палермо» и «Наполи». В 2013 году уругваец перешел в «ПСЖ».
В текущем сезоне 33-летний форвард провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
В футболке сборной Уругвая Кавани забил 50 мячей в 116 играх.
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