Бразильские и аргентинские клубы проявляют интерес к Кавани Контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2020 года.

Уолтер Гульельмоне, брат и агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, рассказал, какие клубы проявляют интерес к футболисту.

«Все может произойти, потому что в Эдинсоне заинтересованы многие. «Наполи»? На данный момент, не было никакого контакта. В Бразилии есть интерес со стороны «Фламенго», «Палмейраса», «Интернасьоналя» из Порту-Алегри, в дополнение к «Боке Хуниорс» в Аргентине», — цитирует агента Calcio Napoli.

Напомним, ранее в Европе Кавани выступал за «Палермо» и «Наполи». В 2013 году уругваец перешел в «ПСЖ».

В текущем сезоне 33-летний форвард провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

В футболке сборной Уругвая Кавани забил 50 мячей в 116 играх.