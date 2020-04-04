Антон Шунин: В свободное время попробовал поиграть в PS4

- Соблюдаю все правила, стараюсь просто так не выходить на улицу. Сейчас нахожусь за городом, на даче: здесь тренируюсь, провожу время с близкими. В свободное время попробовал поиграть в PS4 (до этого никогда игры не затягивали), гараж разобрал, впервые в жизни приготовил рыбу, - приводит слова Шунина пресс-служба московского клуба.
Ранее Шунин рассказал, насколько сложно поддерживать форму во время карантина.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
Отметим, что накануне УЕФА рекомендовал доиграть национальные первенства.
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