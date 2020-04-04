«Манчестер Юнайтед» рассчитывает обменять Погба на Де Лигта

По информации The Sun, сделка может устроить оба клуба, так как Погба несколько раз проявлял желание покинуть «Олд Траффорд», в то время как у де Лигта не сложился дебютный сезон в Италии.
Отметим, что ранее «Ювентус» в обмен на Погба готов был отдать в «Манчестер Юнайтед» Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.
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