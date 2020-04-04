«Манчестер Юнайтед» рассчитывает обменять Погба на Де Лигта - Советский спорт
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04 апреля 2020 22:47Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает обменять Погба на Де Лигта

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется обменять полузащитника Поля Погба на защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

По информации The Sun, сделка может устроить оба клуба, так как Погба несколько раз проявлял желание покинуть «Олд Траффорд», в то время как у де Лигта не сложился дебютный сезон в Италии.

Отметим, что ранее «Ювентус» в обмен на Погба готов был отдать в «Манчестер Юнайтед» Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.

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