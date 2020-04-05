Карл-Хайнц Румменигге: В Германии все согласны завершить сезон даже после 30 июня Чемпионат страны прерван из-за коронавируса.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность в том, что чемпионат Германии будет завершен.

«Бельгийская лига? УЕФА раскритиковал ее, на мой взгляд, в оправданном порядке за объявление сезона завершенным. В Германии мы все согласны: 36 клубов приняли решение закончить сезон, даже если это будет после 30 июня по политическим или медицинским причинам», — цитирует Румменигге AS.

Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Руководство бельгийской лиги приняло решение не доигрывать сезон, после чего президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что бельгийские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Чемпионат Германии был приостановлен после 25 туров. «Бавария» набрала 55 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Боруссию» на четыре очка.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.