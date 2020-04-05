СМИ: Саутгейт согласился на уменьшение зарплаты на 30% из-за коронавируса Ситуация с пандемией продолжает ухудшаться.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился пойти на уменьшение зарплаты на 30% из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира в России и третье место в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2019 года.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

Число подтвержденных случаев заражения в Великобритании приблизилось к 44 тыс., более 4 тыс. человек умерли.