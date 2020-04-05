Игроки «Динамо» согласились на сокращения зарплаты Руководство «Динамо» договорилось с футболистами о сокращении зарплаты в связи с приостановкой чемпионата из-за вспышки эпидемии коронавируса.

По информации «Чемпионата», в марте заработная плата игроков московского клуба будет снижена на 20% , а в апреле - на 40.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько сложно поддерживать форму во время карантина.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.