Игроки «Динамо» согласились на сокращения зарплаты - Советский спорт
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05 апреля 2020 16:23Футбол

Игроки «Динамо» согласились на сокращения зарплаты

Руководство «Динамо» договорилось с футболистами о сокращении зарплаты в связи с приостановкой чемпионата из-за вспышки эпидемии коронавируса.

По информации «Чемпионата», в марте заработная плата игроков московского клуба будет снижена на 20% , а в апреле - на 40.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько сложно поддерживать форму во время карантина.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

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