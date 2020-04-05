«Трудовые будни в самоизоляции». Карпин показал новорожденную дочь (видео) Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал новорожденную дочь.

«Трудовые будни в самоизоляции, есть чем заняться. Может и вы займетесь через 9 месяцев, все равно же дома сидите. Слабо?» - подписал Карпин видеозапись, опубликованную в Instagram.

Накануне Карпин сообщил, что стал отцом в пятый раз - в своем Instagram 51-летний специалист рассказал, что у них с женой Дарьей родилась дочка.

Ранее, наставник «Ростова» опубликовал видео с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.