Владимир Рыков: В свободное время играю в футбольный менеджер

- Свободное время провожу дома с семьей. Гуляем с собакой вокруг дома, например. Или готовим газон к лету, занимаемся благоустройством участка. В свободное время играю в футбольный менеджер (Football Manager), смотрю в интернете лекции Высшей школы тренеров Лексакова. Ну, и, конечно, кино и сериалы также в программе, - приводит слова Рыкова пресс-служба московского клуба.
Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин и защитник бело-голубых Тони Шунич рассказали, как проводят время во время паузы в чемпионате, связанной с эпидемией коронавируса.
После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиге.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
Отметим, что накануне УЕФА рекомендовал доиграть национальные первенства.
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