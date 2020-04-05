Бывший тренер Роналду: Пауза в сезоне поможет Криштиану перезарядить батареи - Советский спорт
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05 апреля 2020 18:11Футбол

Бывший тренер Роналду: Пауза в сезоне поможет Криштиану перезарядить батареи

Бывший тренер Криштиану Роналду рассказал, что пауза, связанная с пандемией, поможет нападающему сохранить желание играть.

- Этот отдых, особенно в его возрасте, поможет ему перезарядить батареи, сохранить желание играть. Невозможно находиться на таком высоком уровне столько лет, меняя страны и команды, - приводит слова Понтеша «Профиль».

Ранее стало известно, что португальский нападающий «Ювентуса» в скором времени станет первым футболистом в истории, который заработал в течение своей карьеры один миллиард долларов.

Напомним, что чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.

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