Николай Комличенко: Для начала хотелось бы попасть в еврокубки Форвард «Динамо» Николай Комличенко рассказал почему решил вернуться в Россию.

- Я не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо». Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант для моей дальнейшей карьеры.

Какие задачи стоят перед клубом на этот сезон? Для начала хотелось бы попасть в еврокубки, - приводит слова Комличенко пресс-служба «Динамо».

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин и защитник бело-голубых Тони Шунич рассказали, как проводят время во время паузы в чемпионате, связанной с эпидемией коронавируса.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.