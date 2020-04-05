Александр Мостовой: Рад, что Смолов попал в «Сельту», ей очень нужен был нападающий Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рад, что нападающий Федор Смолов попал клуб из Виго.

- Хотел бы поддержать Смолова. Я рад, что он попал в этот клуб, «Сельте» очень нужен был нападающий. Тренер сильно его хотел. И гол на «Сантьяго Бернабеу» стал хорошим толчком, надеюсь, - приводит слова Мостового «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что Смолов 5 апреля покинул Испанию на личном самолете в обход запрета, действующего в период карантина во всех клубах испанского чемпионата. Испанские СМИ уверены, что на рискованный шаг российского форварда «Сельты» подтолкнуло желание отметить день рождения своей возлюбленной.