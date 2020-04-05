«Аталанта» выкупит у «Челси» права на Пашалича «Аталанта» воспользуется опцией в арендном соглашении, чтобы выкупить у «Челси» трансфер нападающего Марио Пашалича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб не только принял решение активировать опцию на сумму в 15 миллионов евро, но и уверен, что это будет выгодная сделка.

Напомним, что Пашалич перешел в «Аталанту» в июле 2018 года на правах аренды за 2 миллиона евро. С тех пор 25-летний хорватский форвард провел 74 встречи за команду из Бергамо и записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 голевых передач.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.