Христо Стоичков: Было бы справедливо завершить чемпионат Испании сейчас Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что чемпионат Испании надо завершить и подводить итоги по текущему положению команд в турнирной таблице.

- Если мы посмотрим, как обстоят дела с матчами, которые уже были сыграны, было бы справедливо завершить сезон Ла Лиги таким, как он есть сейчас. Осталось много матчей и команды, которые находятся внизу турнирной таблицы могли бы завершить сезон без понижения. В то же время два лучших клуба сегунды, проделавшие большую работу, чтобы выиграть столько матчей, могли бы получить повышение, тем самым увеличив число команд примеры до 22, - цитирует Стоичкова Goal.com со ссылкой на Cope Tiempo de Juego.

Добавим, что что 12 марта чемпионат Испании официально был приостановлен. В испанской примере было сыграно 27 туров из 38. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков, вторую строчку занимает «Реал» (56), на третьем месте расположилась «Севилья» (47).