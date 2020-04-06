«Атлетико» все еще заинтересован в переходе Кавани Мадридский «Атлетико» не отказался от идеи приобрести уругвайского нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Как сообщает Sport.es, на покупке уругвайца настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне, который видит в Кавани идеального партнера для Жоау Фелиша.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему уругвайскому нападающему со стороны «Бока Хуниорс» и «Фламенго».

Напомним, что в текущем сезоне Кавани провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи. Действующий контракт уругвайца с «ПСЖ» заканчивается этим летом.