«Атлетико» все еще заинтересован в переходе Кавани

Как сообщает Sport.es, на покупке уругвайца настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне, который видит в Кавани идеального партнера для Жоау Фелиша.
Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему уругвайскому нападающему со стороны «Бока Хуниорс» и «Фламенго».
Напомним, что в текущем сезоне Кавани провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи. Действующий контракт уругвайца с «ПСЖ» заканчивается этим летом.
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