«Ювентус» готов расстаться с тремя игроками, чтобы вернуть Погба «Ювентус» рассчитывает предстоящим летом вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» ради возвращения 27-летнего француза намерен расстаться с хавбеком Миралемом Пьяничем, нападающим Федерико Бернардески, а также с полузащитником Деяном Кулусевски, выступающим на данный момент на правах аренды за «Парму».

При этом, как отмечает издание, фаворитом в борьбе за трансфер Погба остается мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» надеется обменять Погба на защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.