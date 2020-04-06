Юрий Семин: Мы должны победить коронавирус, а потом возобновить чемпионат Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что чемпионат России будет возобновлен и доигран.

- Я надеюсь, что мы обязательно доиграем чемпионат. Надо это сделать. В первую очередь, мы должны победить коронавирус, а потом начать чемпионат, - цитирует Семина «РИА Новости».

Ранее Семин назвал правильным решение РФС продлить паузу в чемпионате России до 31 мая.

Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

На текущий момент «Локомотив» делит с «Краснодаром» второе и третье места в турнирной таблице. Обе команды набрали по 41 очку. В 2020 году железнодорожники сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а также обыграли «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1).