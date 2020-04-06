Юрий Семин: Со мной лично никто на тему сокращения зарплат не разговаривал Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что руководство команды не обсуждало с ним вопрос сокращения зарплат футболистов.

- Могу сказать только то, что со мной лично никто на эту тему не разговаривал, - цитирует Семина ТАСС.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о конфликте между игроками и руководством клуба после предложения о снижении зарплат игрокам.

Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

На текущий момент «Локомотив» делит с «Краснодаром» второе и третье места в турнирной таблице. Обе команды набрали 41 очко.