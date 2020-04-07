Вячеслав Колосков – об обвинении в даче взятки ФИФА: Пусть расследуют, чемпионат давно закончился Ранее в минюсте США заявили, что Россия заплатила пять миллионов долларов за голоса в пользу России.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал обвинения в том, что Россия получила чемпионат мира 2018 года за взятки.

«Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях, – заявил Колосков в интервью Чемпионат.com – Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолет с гуманитарной помощью, на этом все и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо – прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы еще раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание».

В министерстве юстиции США обвинили Россию и Катар в то, что в 2010 году их представители подкупили членов ФИФА, чтобы получить право на проведение чемпионата мира по футболу.

Утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго якобы получил пять миллионов долларов через подставные компании за голос в пользу России.

Деньги якобы отправлялись на протяжении 6 месяцев от 10 разных офшорных компаний. Всего же было сделано более 20 переводов.