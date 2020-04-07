Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018: Заявление о взятках – очередная попытка нас очернить Алексей Сорокин прокомментировал обвинения министерства юстиции США.

Бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Россия получила турнира благодаря многомиллионным взяткам.

«Это не первая атака на нас, – заявил Сорокин в интервью ТАСС. – Честно говоря, не знаю, сколько раз мы повторяли одну и ту же мысль, но могу повторить еще раз. Уже не находится оригинальных ответов на все эти инсинуации.

Мы тысячу раз повторили, что прошли все расследования, ответили на все вопросы и предоставили всю банковскую информацию заявочного комитета, все счета и выписки, чтобы доказать миру, что не были замешаны ни в каких деяниях.

А мнения о том, что кто-то что-то получил, нам трудно комментировать. Я, честно говоря, с трудом могу вспомнить имена этих людей. Сегодня даже потратил какое-то время, чтобы вспомнить, о ком идет речь.

Вы вдумайтесь, есть сообщения правоохранительных органов некой страны о том, что они считают, что кто-то от кого-то получил взятку. При чем здесь оргкомитет? Он никак не упоминается и не может упоминаться, потому что иначе мы задумались бы о том, чтобы включить иные правовые механизмы.

Пока все это носит довольно абстрактный характер, мы не знаем, за что зацепиться. Бывший член исполкома ФИФА признался, что ему предлагали взятку – с таким материалом очень трудно что-то сделать. Мы на это смотрим философски и рассматриваем это как очередную попытку очернить нашу заявку, которая, как мы неоднократно подчеркивали, прошла прозрачно во всем понятном формате. На все вопросы всевозможных следственных органов и СМИ мы уже ответили».

В министерстве юстиции США обвинили Россию и Катар в то, что в 2010 году их представители подкупили членов ФИФА, чтобы получить право на проведение чемпионата мира по футболу.

Утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго якобы получил пять миллионов долларов через подставные компании за голос в пользу России.

Деньги якобы отправлялись на протяжении 6 месяцев от 10 разных офшорных компаний. Всего же было сделано более 20 переводов.