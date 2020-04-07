ФИФА продлила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала ряд решений руководства по текущему положению дел из-за пандемии коронавируса.

Так, организация разрешила продлевать контракты, истекающие 30 июня, до завершения текущего сезона. Отмечается, что соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

Также ФИФА разрешила клубам самостоятельно искать решение вопросов, связанных с зарплатой игроков, но при этом соблюдать баланс, исходя из своего экономического положения.

Наконец, ФИФА сообщила, что, скорее всего, трансферное окно состоится в период между двумя сезонами.