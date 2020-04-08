Дмитрий Живоглядов: Семак дал мне уверенность, многое объяснял, как и Гончаренко Футболист выступал под руководством российского специалиста в «Уфе».

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил о работе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Семак – крутой мужик. Очень честный, невероятно добрый, таких еще поискать. Это если про человеческие качества. В плане тренерских скиллов даже что-то одно выделить сложно – все сильное.

Сергей Богданович дал мне уверенность в себе – это главное. Передвинул меня обратно на правый фланг с нового сезона. Тоже много со мной работал, объяснял, как и Гончаренко.

Многие тогда, помню, писали: «Семак выезжает на багаже Гончаренко». Но это не так. Просто Виктор Михалыч заложил в «Уфе» базу, наладил игру в обороне – все-таки до него команда чудом в Премьер-лиге осталась. А Семак, отталкиваясь от этого, выстроил атакующие действия, у него был свой стиль.

Мне вообще кажется, что сезон-2017/18 – выдающийся для «Уфы». И повторить его в Башкирии смогут нескоро, хотя я буду рад ошибиться. Но тогда для нас все складывалось очень удачно», – цитирует игрока Sport24.ru.