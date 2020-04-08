Хавбек «Сельты» Нолито: Смолов – сильный форвард, он сразу стал помогать команде - Советский спорт
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08 апреля 2020 09:30ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Сельты» Нолито: Смолов – сильный форвард, он сразу стал помогать команде

Игрок был арендован у московского «Локомотива» до конца текущего сезона.

Полузащитник «Сельты» Нолито высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в испанский клуб минувшей зимой.

«Федор – сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета.

Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен», – цитируют испанца «Известия».

Напомним, 30-летний Смолов отыграл в составе «Сельты» 6 матчей и забил 1 гол. Случилось это в матче с мадридским «Реалом».

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