Безуглов – о коронавирусе в России: В конце мая ситуация должна стабилизироваться - Советский спорт
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08 апреля 2020 10:18ФутболГичунцев Артур

Безуглов – о коронавирусе в России: В конце мая ситуация должна стабилизироваться

На сегодняшний день от этой болезни скончались более 81 тысячи человек. Что касается России, то на территории РФ зафиксировано 58 летальных случаев.

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, когда пандемия коронавируса может пойти на спад. По его словам, это произойдет в конце весны или начале лета.

При этом Безуглов подчеркнул, что главным фактором сыграет поведение всех жителей страны, которым настоятельно рекомендуют соблюдать карантин и находиться дома.

«Думаю, в конце мая – начале июня. В эти даты ситуация должна стабилизироваться. Сейчас очень многое зависит от нашего поведения. Если мы все сделаем правильно, то справимся с этой заразой.

Я бы не стал винить людей в халатности, хотя до сих пор видно, что далеко не все относятся к ситуации серьезно.

Здесь все очевидно: ситуация нестандартная, нетривиальная. Такого еще никогда не было. Принимаемые меры могут показаться болезненными, но они необходимы. Причем сложно не только простым людям, но и предприятиям и органам власти. И все принимаемые меры реально нужны. Потому что чем меньше контактов между людьми, тем меньше риск инфицирования.

Чем меньше инфицированных в конкретный период времени тем меньше нагрузка на здравоохранение и у каждого из нас выше шанс на качественное лечение в случае инфицирования. Любой эпидемиолог и инфекционист это знает. Поэтому самоизоляция в данных обстоятельствах – ключевой фактор. Ни имбирь, ни инопланетяне – никто нам не поможет. Все сейчас в наших руках», – цитирует Безуглова «Российская газета».

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