Безуглов – о коронавирусе в России: В конце мая ситуация должна стабилизироваться

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, когда пандемия коронавируса может пойти на спад. По его словам, это произойдет в конце весны или начале лета.
При этом Безуглов подчеркнул, что главным фактором сыграет поведение всех жителей страны, которым настоятельно рекомендуют соблюдать карантин и находиться дома.
«Думаю, в конце мая – начале июня. В эти даты ситуация должна стабилизироваться. Сейчас очень многое зависит от нашего поведения. Если мы все сделаем правильно, то справимся с этой заразой.
Я бы не стал винить людей в халатности, хотя до сих пор видно, что далеко не все относятся к ситуации серьезно.
Здесь все очевидно: ситуация нестандартная, нетривиальная. Такого еще никогда не было. Принимаемые меры могут показаться болезненными, но они необходимы. Причем сложно не только простым людям, но и предприятиям и органам власти. И все принимаемые меры реально нужны. Потому что чем меньше контактов между людьми, тем меньше риск инфицирования.
Чем меньше инфицированных в конкретный период времени тем меньше нагрузка на здравоохранение и у каждого из нас выше шанс на качественное лечение в случае инфицирования. Любой эпидемиолог и инфекционист это знает. Поэтому самоизоляция в данных обстоятельствах – ключевой фактор. Ни имбирь, ни инопланетяне – никто нам не поможет. Все сейчас в наших руках», – цитирует Безуглова «Российская газета».
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