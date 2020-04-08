Лучший бомбардир чемпионатов Англии госпитализирован Легендарный британский футболист Джимми Гривз помещен в больницу в Лондоне в тяжелом состоянии.

Причина госпитализации, по данным СМИ, не связана с коронавирусом. У 80-летнего Гривза, перенесшего в 2015 году инфаркт, возникли проблемы с сердцем. Для британского футбола это знаковая фигура. Гривз был основным игроком сборной Англии на победном ЧМ-1966, плей-офф которого, правда, ему пришлось пропустить из-за травмы.

Но самое главное - он занимает первую строчку в списке самых результативных игроков высшего дивизиона чемпионата страны. Выступая за «Челси», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», Гривз забил 357 голов, шесть раз (тоже рекорд) признаваясь лучшим бомбардиром сезона. Кроме того, на его счету 44 мяча за сборную. Это четвертый показатель после Гари Линекера (48), Бобби Чарльтона (49) и Уэйна Руни (53).

Руководство «Тоттенхэма» - главного клуба в жизни Гривза - пожелало ветерану скорейшего выздоровления.