Сергей Семак: Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что в мае команда приступит к более основательным тренировкам.

- Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу. Конечно, придется чаще играть - в этом есть свои нюансы для команд с возрастными футболистами в составе. Но такие детали будем прорабатывать, когда определятся даты игр этого и следующего чемпионатов.

Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно. Ведь когда бы ни возобновился чемпионат, две-три недели на подготовку всем командам понадобятся,- цитирует Семака «Матч ТВ».

Ранее доигровщик «Урала» Алексей Спиридонов поделился мнением о возможно досрочном завершении чемпионата России по футболу.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая. На текущий момент турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.