Сарри не позволит де Лигту покинуть «Ювентус» Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не хочет, чтобы защитник Маттейс де Лигт покинул туринский клуб.

Как сообщает Daily Star, несмотря на сложности дебютного сезона, Сарри выступает против ухода 20-летнего голландского защитника.

Ранее сообщалось, что агент голландца, Мино Райола, собирается предложить услуги подопечного мадридскому «Реалу». Также интерес к защитнику проявлял «Манчестер Юнайтед».

Напомним, де Лигт является воспитанником амстердамского «Аякса». Футболист присоединился к «Ювентусу» перед началом текущего сезона. Его контракт с туринцами рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел за клуб 27 матчей, в которых забил два гола.