Рим и Бильбао могут оказаться не готовы к проведению матчей Евро в 2021 году Чемпионат Европы должны принять 12 городов в 12 разных странах.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что УЕФА приступил к обсуждению возможных изменений в календаре чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2020 года на лето 2021-го.

Источник утверждает, что футбольные федерации Италии и Испании выразили сомнения по поводу своей готовности принять матчи Евро из-за финансовых проблем соответственно в Риме и Бильбао, а на 10 стадионах из 12 на лето 2021 года запланированы различные нефутбольные мероприятия. В связи с этим количество городов хозяев чемпионата может якобы сократиться.

Перенесенный Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Помимо Рима и Бильбао матчи турниры должны принять Лондон, Глазго, Дублин, Мюнхен, Баку, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.