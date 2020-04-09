УЕФА намерен сохранить расписание и места проведения матчей Евро-2020 - Советский спорт
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09 апреля 2020 16:19ФутболГичунцев Артур

УЕФА намерен сохранить расписание и места проведения матчей Евро-2020

Об этом информирует Sky Sports.

Представитель УЕФА прокомментировал информацию о возможных переменах в расписании Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

По его словам, эта информация не соответствует действительности. Организация хочет сохранить прежнее расписание, а также провести турнир в тех городах, в которых и планировалось изначально.

Отметим, что среди прочих в списке числится Санкт-Петербург. Как отметил представитель УЕФА, в эти дни стороны обсуждают проведение матчей. Также он подчеркнул, что соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что помимо расписания, УЕФА также хочет изменить список принимающих городов.

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