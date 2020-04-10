Шесть человек из совета директоров «Барселоны» подали в отставку Сразу шесть членов совета директоров «Барселоны» написали заявления об уходе.

«Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся члены совета директоров сообщили президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу о своем решении подать в отставку с занимаемых должностей.

Мы достигли этой точки, не имея возможности полностью изменить критерии и формы управления клубом перед лицом важных вызовов в будущем, особенно нового сценария, который произойдет после пандемии коронавируса.

Также должны подчеркнуть наше разочарование неудачным эпизодом в социальных сетях, известным как «Barçagate», о котором мы узнали из прессы», - цитирует сообщение подавших в отставку руководителей La Vanguardia.

Как отмечает издание, свои посты покинули Эмили Русcо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Хозеп Понт и Жорди Класамилья.

Накануне вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо сообщил, что президент сине-гранатовых хочет заняться реформированием руководящего состава клуба, так как не доверяет некоторым членам совета правления.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» потратила около одного миллиона евро на поддержку имиджа нынешнего президента сине-гранатовых, критику Лионеля Месси и других футболистов команды, чьи слова шли в разрез с мнением совета директоров и клубного руководства.