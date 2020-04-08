Бартомеу хочет реформировать руководство «Барселоны» Президент «Барселона» Жозеп Бартомеу намерен реформировать руководство команды.

По словам вице-президента Эмили Руссо, президент сине-гранатовых хочет заняться реформированием руководства клуба, так как не доверяет некоторым членам правления.

- На днях Бартомеу позвонил мне и сказал, что хочет сменить руководство, потому что он с подозрением относился к отдельным директорам, включая меня. Он рассказал, что в прессу просочились вещи, которые расстроили игроков. Также он решил, что я критиковал то, как правление справилась с этой ситуацией, - цитирует Руссо AFP.

Отмечается, что согласно каталонской газете Sport, помимо Руссо, президент «Барселоны» намерен сменить казначея Энрике Томбаса, директора молодежной команды Сильвио Элиаса и главы коммерческого подразделения Хосепа Пона.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» потратила около одного миллиона евро на поддержку имиджа нынешнего президента сине-гранатовых, критику Лионеля Месси и других футболистов команды, чьи слова шли в разрез с мнением совета директоров и клубного руководства.