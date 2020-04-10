Санчо намерен перейти в «Манчестер Юнайтед» Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо открыт для переговоров с английским клубом.

По информации The Athletic, 20-летний вингер склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Ранее генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе с пониманием отнесутся к решению форварда покинуть команду после завершения текущего сезона.

Сообщалось также, что «манкунианцы» готовы предложить Санчо контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю, а также предоставить ему футболку с номером «7», под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Санчо сыграл за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 19 результативных передач.