Санчо намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации The Athletic, 20-летний вингер склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Ранее генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе с пониманием отнесутся к решению форварда покинуть команду после завершения текущего сезона.
Сообщалось также, что «манкунианцы» готовы предложить Санчо контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю, а также предоставить ему футболку с номером «7», под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Санчо сыграл за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 19 результативных передач.
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