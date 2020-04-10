Черышев - об имидже: Сам себя кромсать не собираюсь

«Некоторые люди, когда долго сидят дома, долго не бреются и не причесываются. Это не про тебя?» - спросили полузащитника в рамках большого интервью официальному аккаунту сборной России «ВКонтакте». «Честно говоря, первые недели две я тоже не брился. Потом глянул на себя в зеркало и взялся за бритву. Сейчас стараюсь избавляться от щетины почаще. Подстричься бы тоже не мешало. Но сам себя я кромсать боюсь: потом будет только один путь – налысо», - ответил Черышев.
Также он рассказал о нарушении карантина в марте и оценил свою физическую форму.
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