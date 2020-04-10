Джанни Инфантино: Ни один матч не стоит того, чтобы рисковать жизнью хотя бы одного человека Президент ФИФА выступил с заявлением по поводу приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.

Глава ФИФА Джанни Инфантино в видеообращении к 211 национальным ассоциациям рассказал о принципах, которыми будет руководствоваться международная федерация в вопросе о возобновлении футбольных соревнований.

Выступление Инфантино было опубликовано на официальном сайте ФИФА.

«Наш главный приоритет, наш принцип, который мы будем использовать для наших соревнований и которому призываем всех следовать, – здоровье на первом месте, – заявил швейцарец. – Не могу не отметить, насколько это важно. Ни один матч, ни одно соревнование, ни одна лига не стоят того, чтобы рисковать жизнью одного человека. Все должны это четко усвоить. Было бы более чем безответственно возобновить соревнования, если мы не можем обеспечить 100% безопасность. Если нам нужно немного подождать, мы должны это сделать. Лучше подождать немного дольше, чем рисковать.

Что касается фонда чрезвычайной помощи, то благодаря работе, которую мы проводили вместе в ФИФА в течение последних четырех лет, сейчас мы находимся в очень устойчивом финансовом положении. У ФИФА хорошая репутация на финансовых рынках. Это помогло нам укрепить прочный фундамент с помощью больших резервов. Но наши резервы не деньги ФИФА. Это футбольные деньги. Поэтому, когда футбольный мир нуждается, мы должны думать о том, как мы можем помочь. Это наша ответственность и наш долг.

Если футболу удастся провести переговоры, в которых каждый будет вносить позитивный вклад и думать не о собственной выгоде, а глобальной, убежден, что наше будущее сможет стать лучше нашего прошлого, и мы будем лучше подготовлены в будущем.

Я убежден, что футбол сыграет ключевую роль в объединении людей, когда будет безопасно снова играть с нашими друзьями и семьями в больших группах. Давайте подготовимся к этому моменту. ФИФА с вами в эти трудные времена, и вместе мы победим!»

На данный момент по всему миру приостановлены большинство футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса. В Европе продолжают играть только в белорусской высшей лиге.