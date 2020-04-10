Валерий Карпин: Обнуления не хочется, срезать зарплаты готовы Главный тренер «Ростова» рассказал о ситуации в команде во время перерыва в чемпионате.

«Об урезании зарплат в клубе разговоры не ведутся, - заметил Карпин. - Но если потребуется, проблем не возникнет. Игроки с пониманием относятся к ситуации». Также в рамках видеоконференции, которую организовал «РБК-Ростов» тренер спросили о его отношении к досрочному завершению сезона-2019/20. »Обнулять чемпионат по итогам 22 туров неправильно со всех точек зрения. Мы весь сезон стремились попасть в тройку, игроки проливали на тренировках и в матчах пот. И что, теперь мы должны смириться с четвертым местом?»

Кроме того, Карпин признался, что 1 мая игроки и тренеры команды пройдут тест на коронавирус. Главное из видеоконференции - здесь.