Игорь Гамула: Карпин будет «стрелять», пока не будет сына Бывший тренер «Ростова» прокомментировал рождение пятой дочери у Валерия Карпина.

Игорь Гамула, ранее работавший в тренерском штабе ФК «Ростов», прокомментировал рождение дочери у главного тренера желто-синих Валерия Карпина.

«От души поздравил Валерия Георгиевича с рождением дочки, – заявил Гамула в интервью «РИА Новости». – Наверное, будет «стрелять», пока не будет сына».

5 апреля в семье Карпина и его супруги Дарьи Гордеевой родилась вторая дочь. Первая девочка, которую назвали в честь матери, появилась на свет 4 сентября 2018 года.

Всего у Карпина пятеро дочерей: внебрачная дочь Вероника, родившаяся в 1990 году, а также 24-летняя Мария и 19-летняя Валерия – от первой жены Светланы.