Гаттузо отказался от месячной зарплаты в пользу простых сотрудников «Наполи» Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор неаполитанской команды Криштиану Джунтоли отказались от месячной зарплаты в пользу других сотрудников клуба.

По информации Corriere dello Sport, решение было принято самостоятельно Гаттузо и Джунтоли, чтобы помочь клубу справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Как отмечает издание, в марте и апреле «Наполи» отправил 30 рядовых сотрудников клуба в отпуск, что означает, что они фактически остались без зарплаты.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.