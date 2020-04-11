Дмитрий Селюк: После пандемии в РПЛ перестанут платить ветеранам по 4 млн евро, как в «Локомотиве» Известный футбольный агент рассказал о том, как коронавирус повлияет на цены в российском футболе.

«Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве», - заявил Селюк в интервью нашему корреспонденту. - Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ».

Также агент предложит обращаться к нему тем, для кого важно соотношение «цена-качество». А еще прокомментировал скандал в «Барселоне», с которой сотрудничает. Полное интервью Селюка скоро на сайте «Советского спорта».