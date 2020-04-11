Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 17:03ФутболШарафудинов Виктор

Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа

Карантин на всей территории страны был продлен до 3 мая.

Вчера 9 апреля премьер-министр Итальянской Республики Джузеппе Конте продлил карантин до 3 мая, но при этом отметил, что после этой даты меры предпринимаемые правительством для сдерживания пандемии коронавируса могут быть ослаблены. Клубы серии А надеются приступить к тренировкам 4 мая и возобновить чемпионат 31 мая.

Football Italia сообщает, что в серии А собираются играть по два тура в неделю и завершить сезон к 3 августа. Отмечается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а клубам из Ломбардии, региона, наиболее пострадавшего из-за пандемии, по крайней мере поначалу придется проводить домашние встречи на нейтральных полях. Речь о «Милане», «Интер», «Аталанте» и «Брешии».

Чемпионат Италии был прерван после 26 туров 10 марта. Ранее не были проведены 4 матча 25-го тура. Также были перенесены на неопределенный срок оба ответных полуфинала Кубка Италии.

Сыграв 26 матчей из 38, в серии А лидирует «Ювентус», опережая «Лацио» на одно очко.

Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Еще по теме:
Ян заявил о желании сразиться с Сехудо на турнире UFC 250 Фанаты Хабиба Нурмагомедова «атаковали» инстаграм Роналду Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас
Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Врач Александр Дзидзария, который также занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал о том, как проходит его болезнь и что нужно делать, чтобы избежать заражения. 10.04.2020 07:45 ММА Усачев Владислав
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков «Советский спорт» попытался составить команду из игроков, которых мы иможем не увидеть в новом сезоне КХЛ. Кто-то отправится в НХЛ, другие завершат карьеру. 10.04.2020 11:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:03 Футбол Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа
16:50 Формула-1 Руководитель команды «Альфа Ромео»: 18 этапов за 6 месяцев обойдутся дороже, чем 18 гонок за год
16:36 Футбол «Реал» и «Барселона» потеряют по 19,5 млн долларов из-за отмены Международного кубка чемпионов
16:21 ММА Ян заявил о желании сразиться с Сехудо на турнире UFC 250
16:19 Футбол Дмитрий Селюк: После пандемии в РПЛ перестанут платить ветеранам по 4 млн евро, как в «Локомотиве»
16:09 Футбол Дмитрий Селюк: Кому важно соотношение «цена-качество», обращайтесь
16:08 Футбол «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью
16:04 Футбол Селюк о скандале в «Барселоне»: Импичмент Бартомеу - пустая болтовня
15:55 Синхронное плавание Алексей Власенко: Российские синхронистки, покинувшие базу «Новогорск», чувствуют себя хорошо
15:35 Футбол Буффон хочет продлить контракт с «Ювентусом» еще на один сезон
15:17 Футбол РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы
14:57 Хоккей Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»
14:56 Футбол Экс-вратарь сборной Украины о словах Усика о России: Что, теперь загнать его в резервацию?
14:35 Хоккей Мэтью Барзал: НХЛ может предложить что-то необычное, чтобы привлечь внимание зрителей в плей-офф
14:24 ММА Фанаты Хабиба Нурмагомедова «атаковали» инстаграм Роналду
14:17 Хоккей Стали известны города, которые НХЛ рассматривает для проведения плей-офф
13:53 Футбол «Ювентус» рассматривает кандидатуру Милинковича-Савича в качестве альтернативы Погба
13:34 Футбол Гаттузо отказался от месячной зарплаты в пользу простых сотрудников «Наполи»
13:17 Хоккей Игорь Есмантович: Для ЦСКА выезд во Владивосток всегда был непростым
12:52 Бокс Мурат Гассиев: Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате боя
«Теперь хоть вешайся...» Пандемия накрыла микрокредитные организации и их заемщиков
Итоги недели в Приморье: пропускной режим, запрет охоты и спасение мишки
В Тюмени скончалась пациентка с коронавирусом
Неделя в Удмуртии: карантин в больницах, скандальный министр и «золотые» макароны
Число больных коронавирусом в Нижегородской области достигло 152
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика