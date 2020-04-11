Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа Карантин на всей территории страны был продлен до 3 мая.

Вчера 9 апреля премьер-министр Итальянской Республики Джузеппе Конте продлил карантин до 3 мая, но при этом отметил, что после этой даты меры предпринимаемые правительством для сдерживания пандемии коронавируса могут быть ослаблены. Клубы серии А надеются приступить к тренировкам 4 мая и возобновить чемпионат 31 мая.

Football Italia сообщает, что в серии А собираются играть по два тура в неделю и завершить сезон к 3 августа. Отмечается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а клубам из Ломбардии, региона, наиболее пострадавшего из-за пандемии, по крайней мере поначалу придется проводить домашние встречи на нейтральных полях. Речь о «Милане», «Интер», «Аталанте» и «Брешии».

Чемпионат Италии был прерван после 26 туров 10 марта. Ранее не были проведены 4 матча 25-го тура. Также были перенесены на неопределенный срок оба ответных полуфинала Кубка Италии.

Сыграв 26 матчей из 38, в серии А лидирует «Ювентус», опережая «Лацио» на одно очко.