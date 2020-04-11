«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием Георгий Александрович выигрывал с красно-белыми чемпионат СССР как футболист и чемпионат России в качестве тренера.

Сегодня 11 апреля Георгию Ярцеву исполнилось 72 года. С днем рождения своего бывшего футболиста и тренера поздравил московский «Спартак».

«Георгию Ярцеву – 72! Мы поздравляем Георгия Александровича с днем рождения, желаем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также побед любимой команды!» – сказано в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в инстаграме.

В комментариях к этому поздравлению присоединился бывший капитан красно-белых Андрей Тихонов, написав: «С днем рождения!»

Ярцев с 1977 по 1980 годы сыграл за «Спартак» 116 матчей в чемпионатах СССР, забив 55 голов. В чемпионате 1979 года он помог команде Константина Бескова завоевать золотые медали.

В 1996-м Георгий Александрович уже в качестве тренера привел «Спартак» к победе в чемпионате России.

В данный момент Ярцев занимает должность вице-президента ФК «Тамбов».