Дортмундская «Боруссия» предложила за полузащитника «Валенсии» 40 млн евро Об этом сообщает Marca.

Полузащитник «Валенсии» Феррнан Торрес может перебраться в чемпионат Германии.

Согласно источнику, дортмундская «Боруссия» готова заплатить за его переход 40 млн евро. Отмечается, что футболистом также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Торрес – воспитанник «летучих мышей». За первую команду он начал играть в январе 2018 года. В текущем сезоне испанец отыграл 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.