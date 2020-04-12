Бывший советник Мутко скончался в возрасте 80 лет РФС сообщил о смерти Марка Годика.

Годик считался одним из ведущих теоретиков в области футбола, имел звание доктора педагогических наук. В 1996 - 1998 он руководил научно-методическим отделом Российского футбольного союза (РФС), а в 2003 - 2009 годах работал заместителем директора спортивного департамента и советником президента организации.

Большую часть этого времени РФС возглавлял Виталий Мутко.