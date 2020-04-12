Торрес может перейти из «Валенсии» в дортмундскую «Боруссию» Немецкий клуб предлагает испанцам 40 миллионов евро.

Испанская газета Marca сообщает, что 20-летний вингер «Валенсии» Ферран Торрес может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб готов заплатить за трансфер 40 миллионов евро ближайшим летом. При этом в контракте футболиста с «Валенсией» прописана сумма отступных в 100 миллионов.

Торрес – воспитанник «Валенсии». В составе главной команды клуба Ферран дебютировал в ноябре 2017 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах испанского чемпионата.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса»», «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».